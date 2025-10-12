Cirielli | Fico scopre l’acqua da alleato Pd non è credibile
Tempo di lettura: 2 minuti “L’acqua deve restare saldamente in mano pubblica, come già avviene oggi almeno per quanto riguarda il capitale e la maggioranza dei soci.Il vero problema in Campania non è la forma giuridica della gestione: è chi ha gestito e provocato il disastro odierno. Oggi l’acqua non è in mani pubbliche ma nelle mani del Pd. In questi dieci anni, la sinistra ha trasformato il sistema idrico in un bacino di clientelismo, inefficienza e sprechi. Le reti sono vecchie, veri colabrodo, i territori interni sono abbandonati, e le promesse di riforma sono rimaste solo propaganda, fondi sprecati e mancanza di investimenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Elezioni Campania 2025: sui social è già deciso: la sfida è fra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli
Cirielli attacca il centrosinistra: “Ricordiamo tutti cosa dicevano Ruotolo e Fico di De Luca”
Regionali, in Campania salgono le quotazioni di Cirielli. Si profila la sfida con Fico (M5S)
