Circuito Europeo Cadetti di spada Napoli chiude in grande stile | oro a Popa argento a Monaco e podio tutto azzurro a squadre
Prima volta in diretta su “Assalto – La TV della Scherma” ospitata da Sportface.TV: la due giorni partenopea incorona Romania e Italia e lancia la stagione internazionale U17. Si è chiusa al PalaVesuvio di Napoli la tappa italiana del Circuito Europeo Cadetti di spada, due giorni che hanno aperto ufficialmente la stagione internazionale di categoria e che hanno segnato la prima diretta assoluta su “Assalto – La TV della Scherma”, ospitata dalla piattaforma Sportface.TV. La domenica conclusiva ha visto il successo del romeno Stefan Popa nella prova individuale maschile. In una gara con 120 spadisti, Popa ha conquistato l’oro imponendosi per 15-10 in finale sull’azzurrino Valentino Monaco, autore di un percorso di alto livello culminato con il successo in semifinale per 15-11 contro il portoghese Xavier Melo. 🔗 Leggi su Sportface.it
