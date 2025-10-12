Cinque rapine con coltello 15enne agli arresti domiciliari
Perugia, 12 ottobre 2025 – Ha 15 anni ed è agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina aggravata. Il minorenne, italiano e con precedenti, è stato individuato dagli agenti della polizia di Perugia, nell'ambito dei servizi di controllo in occasione della giornata inaugurale del Luna Park. Dopo aver ricevuto una chiamata al Numero Unico di Emergenza, gli agenti della questura, coadiuvati dagli agenti della polizia locale, hanno raggiunto i bagni del mini metrò, dove era stata segnalata una rapina ai danni di tre persone. Una volta sul posto, i poliziotti hanno ascoltato in merito ai fatti le vittime: hanno raccontato che, poco prima, un giovane li aveva aggrediti rubandogli con la forza denaro e sigarette. 🔗 Leggi su Lanazione.it
