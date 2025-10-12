Cinghiali vicini alle strade Parte il piano per abbatterli
Troppi cinghiali lungo il fiume Marecchia. "C’è il rischio che gli animali possano provocare incidenti sulla Marecchiese e su altre strade". Per questo, dalla settimana prossima, prenderà il via il nuovo " piano di controllo " degli ungulati a Rimini, Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. Saranno impiegate le squadre dei cacciatori autorizzati da Provincia e Regione. La caccia partirà dal 15 ottobre e verrà ripetuta ogni mercoledì (tra le 7 e le 15), fino alla fine di marzo. Le battute di caccia al cinghiale saranno effettuate lungo il fiume Marecchia, dal ponte che attraversa la Statale 16 fino a Verucchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
