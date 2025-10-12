Cinghiale entra in casa e attacca i cani uno perde la zampa

Viterbotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cinghiale è riuscito a entrare nell'area di una abitazione nella zona dei monti Cimini e ha aggredito i cani presenti, causando gravi ferite a uno di loro che ha perso una zampa. A riportare la notizia è l'attivista animalista Enrico Rizzi, intervenuto sul posto dopo la segnalazione di due. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinghiale - entra

Cerca Video su questo argomento: Cinghiale Entra Casa Attacca