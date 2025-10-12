Cinema in tour grande successo Superati i duemila spettatori Poli | Bene la varietà di proposte

Più di 2mila spettatori hanno certificato il successo dell’edizione 2025 della rassegna itinerante circondariale ‘Cinema in Tour’. Un progetto di diffusione culturale nato con l’intento di portare la magia del grande schermo anche nei luoghi in cui l’offerta tradizionale è più limitata. Piazze, cortili, centri sociali e frazioni si sono trasformati in sale temporanee a cielo aperto capaci di restituire il senso collettivo della visione. L’iniziativa non si è limitata alla proiezione dei film ma ha rafforzato il tessuto sociale e culturale delle comunità trasformando spazi quotidiani in luoghi di incontro e di condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

