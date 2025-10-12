Cinecittà World apre le porte ad Halloween | reportage dell’inaugurazione della festa più paurosa dell’anno
Cinecittà World apre ufficialmente le porte ad Halloween: il nostro reportage dell’inaugurazione della festa più paurosa dell’anno, con le dichiarazioni del direttore David Tommaso e tutte le novità proposte dal Parco divertimenti del cinema e della tv. Sarà un ottobre da Brividi a Cinecittà World. Da sabato 4 ottobre a domenica 2 novembre il Parco divertimenti del cinema e della TV diventa la Capitale della paura per l’Halloween più spettacolare e nuovo di sempre. Sono tantissime, infatti, le novità per questa edizione 2025 che si preannuncia la più ricca, con oltre 20 nuovi contenuti tra attrazioni a tema, scenografie immersive, show dal vivo ed esperienze spaventose pensate per tutte le età. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: cinecitt - world
AAA. Cercasi cuochi e personale ristorazione! Cinecittà World è alla ricerca di nuove figure per saziare i palati più raffinati (e non...) Cerchiamo cuochi, aiuto cuochi, banchisti, cassieri, baristi, lavapiatti e addetti allo street food, non solo per Hallowee Vai su Facebook
Cristiani perseguitati: Open Doors/Porte Aperte, il 15 gennaio alla Camera Deputati la presentazione della World Watch List 2025 - org) che annuncia che il prossimo 15 gennaio verrà resa pubblica la nuova World Watch List (WWList) 2025, conosciuta come la mappa dei primi 50 Paesi ... Da agensir.it