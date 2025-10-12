Cina vs Usa il dragone risponde alle strette di Trump | Non abbiamo paura di una guerra commerciale

Scontro tra titani. Tornano in campo Cina e Stati Uniti, questa volta però a lanciare per primo la freccia, o quasi, è il dragone che accusa gli Usa per l’escalation della guerra commerciale, dopo che Washington ha importo nuove restrizioni alle aziende mandarine a dispetto dei complessi colloqui bilaterali avuti dalle parti. Insomma, per Pechino . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cina vs usa dragoneGLI USA ROMPONO CON LA CINA: “DAZI AL 100 PER CENTO” - Tornano a soffiare venti di guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, dopo la nuova stretta imposta da Pechino sulle esportazioni di minerali rari. Come scrive opinione.it

cina vs usa dragoneLa Cina nel mirino di Trump: dazi al 100%. E Pechino tassa le navi Usa nei suoi porti - Non c’è pace per la guerra commerciale e il nuovo campo di battaglia sono le cosiddette terre rare. Scrive msn.com

