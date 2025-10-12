Cina | volume delle consegne espresse supera 150 miliardi di pacchi
Il volume delle consegne espresse della Cina ha superato 150 miliardi di pacchi l’11 ottobre di quest’anno, raggiungendo questo traguardo 37 giorni prima rispetto al 2024, secondo quanto riportato dallo State Post Bureau. Un funzionario dell’ufficio ha dichiarato che l’industria postale e delle consegne espresse, con la sua rete che copre l’intero Paese e raggiunge il mondo, ha fornito un solido supporto per facilitare una circolazione fluida dell’economia nazionale. Questo risultato dimostra pienamente che il mercato dei consumatori del Paese ha registrato una crescita costante e che la sua economia ha mantenuto una stabilita’ complessiva e ha compiuto progressi regolari, ha osservato il funzionario. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
