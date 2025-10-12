Cina Trump | Xi non vuole una Depressione per il suo Paese andrà tutto bene

Scrive su Truth: "Il rispettatissimo presidente ha attraversato un brutto momento. Gli Stati Uniti vogliono aiutarlo, non danneggiarlo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cina, Trump: "Xi non vuole una Depressione per il suo Paese, andrà tutto bene"

In questa notizia si parla di: cina - trump

Trump minaccia dazi per Europa e Cina

L’ex ambasciatore Stefanini: “Putin indispettisce Trump. È rigido su pace e Cina. Ora Zelensky è meno solo”

Ancora bombe sull'Ucraina, voci di possibili negoziati. Spiraglio per un vertice Putin-Trump in Cina a settembre

Chip, terre rare e dazi: la nuova escalation #Usa-#Cina La calma con cui Washington e Pechino sembravano avvicinarsi al probabile incontro di fine ottobre fra Trump e Xi era solo apparente. Resta uno spiraglio per una de escalation, ma è sempre più chiaro - facebook.com Vai su Facebook

Dazi, ancora scontro Cina-Usa: Pechino accusa Trump - X Vai su X

Trump non vuole più incontrare Xi. "Cina ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato la Cina per essere diventata "molto ostile" e ha affermato di non avere più motivo di incontrare il suo omologo Xi Jinping in Corea del Sud, c ... Si legge su huffingtonpost.it

Dazi, Trump impone nuove tariffe alla Cina: “i controlli sulle terre rare sono un atto ostile” - In seguito all'imposizione di stringenti controlli sulle esportazioni di terre rare da parte di Pechino, Donald Trump ha imposto dazi del 100% alla Cina a partire dal 1 novembre. Secondo panorama.it