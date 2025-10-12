Cina | scultura in legno lunga 44 metri da’ vita al Grande Canale
Una scultura in legno lunga 44 metri da’ vita al Grande Canale della Cina! Intagliata da tre antichi alberi di canfora, questo capolavoro cattura 1.000 anni di cultura del canale in dettagli mozzafiato. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660787866078782025-10-12cina-scultura-in-legno-lunga-44-metri-da-vita-al-grande-canale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - scultura
Arte Milano. Hans Zimmer · Cornfield Chase. “Reviving Craft”, un evento speciale che celebra i 55 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Cina. Una mostra ad ingresso libero che potrete vedere nella splendida cornice di Palazzo Serbelloni. In esposizione ol - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Statua in terracotta per Jannik Sinner in Cina, la reazione del tennista - X Vai su X
Cina: scultura in legno lunga 44 metri da’ vita al Grande Canale - Una scultura in legno lunga 44 metri da' vita al Grande Canale della Cina! Si legge su romadailynews.it
La tradizione della scultura nel legno - Lo scultore Matthias Kostner (foto di Ilaria Traditi) proviene da una famiglia di artigiani con radici nel 1500 e presiede Unika, la ... Segnala quotidiano.net