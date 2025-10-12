Cina | scultura in legno lunga 44 metri da’ vita al Grande Canale

Una scultura in legno lunga 44 metri da’ vita al Grande Canale della Cina! Intagliata da tre antichi alberi di canfora, questo capolavoro cattura 1.000 anni di cultura del canale in dettagli mozzafiato. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660787866078782025-10-12cina-scultura-in-legno-lunga-44-metri-da-vita-al-grande-canale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

