Cina | Pechino ospitera’ l’Incontro dei leader globali sulle donne

Romadailynews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Striscioni stradali per l’Incontro dei leader globali sulle donne fotografati a Pechino, capitale della Cina, l’11 ottobre 2025. L’Incontro dei leader globali sulle donne si terra’ a Pechino dal 13 al 14 ottobre. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: Pechino ospitera’ l’Incontro dei leader globali sulle donne

