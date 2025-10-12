Cina | Pechino ospitera’ l’Incontro dei leader globali sulle donne
Striscioni stradali per l’Incontro dei leader globali sulle donne fotografati a Pechino, capitale della Cina, l’11 ottobre 2025. L’Incontro dei leader globali sulle donne si terra’ a Pechino dal 13 al 14 ottobre. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
“In Cina il business è in calo, con Pechino spaesata dalla crisi”. Intervista allo chef italiano più premiato d’Asia
Cina-Uzbekistan: Air China lancia volo diretto tra Pechino e Tashkent
Cina: espositori stranieri cercano nuove opportunita’ a expo catena di approvvigionamento Pechino
Dazi, ancora scontro Cina-Usa: Pechino accusa Trump
#Trump apre un nuovo capitolo della guerra commerciale con la #Cina, dopo la stretta di Pechino sulle esportazioni di minerali rari. Annunciati ulteriori dazi al 100% dal 1° novembre. Nel video il presidente Usa sull'incontro previsto con Xi Jinping: "Non so s
La disfida dei chip, Pechino blocca le vendite in Cina dei processori Nvidia: «Faremo da soli», l'ira degli Usa - La Cina ordina alle proprie aziende tecnologiche di interrompere gli acquisti di semiconduttori di intelligenza artificiale da Nvidia nel tentativo di supportare la crescita della propria industria.
Vinitaly in Cina con un roadshow a Pechino, Wuhan e Chengdu - Vinitaly rinnova il suo interesse per la Cina con un roadshow a Pechino, Wuhan e Chengdu, l'ultima tappa di venerdì, allo scopo di coprire un bacino di circa 50 milioni di persone: un totale di 50 ...