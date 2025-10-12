Cina | festival del teatro acrobatico a Zhangjiajie

Romadailynews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un acrobata dalla Russia si esibisce durante il Zhangjiajie International New Acrobatic Theater Festival 2025 nel Parco forestale nazionale di Zhangjiajie, nella provincia cinese centrale dello Hunan, l’11 ottobre 2025. L’evento e’ iniziato a Zhangjiajie ieri, con la partecipazione di acrobati provenienti da piu’ di dieci Paesi e regioni, tra cui Francia, Russia, Germania, Italia e Cile. Oltre 60 spettacoli saranno presentati durante i cinque giorni dell’evento, integrando elementi di dramma, danza, musica e nuovi media. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina festival del teatro acrobatico a zhangjiajie

© Romadailynews.it - Cina: festival del teatro acrobatico a Zhangjiajie

In questa notizia si parla di: cina - festival

Cina-USA: festival cori giovanili si conclude con melodie condivise

Cina: celebrazioni per un festival delle torce nello Yunnan

Cina: festival del turismo nello Xinjiang

cina festival teatro acrobaticoCina: apre Int’l Circus Festival in “cittadina natale dell’acrobatica” - La 20ma edizione del China Wuqiao International Circus Festival ha preso il via ieri nella contea di Wuqiao, nella provincia cinese dello Hebei, segnando la prima volta che le attività principali dell ... romadailynews.it scrive

cina festival teatro acrobaticoCina: esperti internazionali discutono delle arti e degli spettacoli nel festival circense - Durante il 20mo Festival Internazionale del Circo di Wuqiao in Cina, professionisti del circo provenienti da tutto il mondo hanno espresso il loro ... romadailynews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cina Festival Teatro Acrobatico