Un acrobata dalla Russia si esibisce durante il Zhangjiajie International New Acrobatic Theater Festival 2025 nel Parco forestale nazionale di Zhangjiajie, nella provincia cinese centrale dello Hunan, l'11 ottobre 2025. L'evento e' iniziato a Zhangjiajie ieri, con la partecipazione di acrobati provenienti da piu' di dieci Paesi e regioni, tra cui Francia, Russia, Germania, Italia e Cile. Oltre 60 spettacoli saranno presentati durante i cinque giorni dell'evento, integrando elementi di dramma, danza, musica e nuovi media. Agenzia Xinhua.

© Romadailynews.it - Cina: festival del teatro acrobatico a Zhangjiajie