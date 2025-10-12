Cina | eredita’ della composizione floreale in stile Hui a Hefei
Un membro del team di Fu Yulan crea un’opera di composizione floreale presso la Scuola di silvicoltura e architettura del paesaggio dell’Universita’ agricola dell’Anhui a Hefei, nella provincia cinese orientale dell’Anhui, il 29 settembre 2025. Nella citta’ di Hefei, un team dedicato all’eredita’ dell’arte della composizione floreale in stile Hui ha promosso lo sviluppo e lo scambio di quest’arte in tutta la provincia. Fu Yulan, 81 anni, e’ l’iniziatrice di questo team e ha lavorato come docente presso l’Universita’ agricola dell’Anhui prima del pensionamento. Nei primi anni, aveva aiutato l’universita’ a offrire agli studenti il corso di “arte della composizione floreale”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - eredita
Cina-Italia: Macerata omaggia eredita’ di Matteo Ricci e Xu Guangqi negli scambi Oriente-Occidente
Cina: discendenti del Corpo internazionale di soccorso medico ripercorrono l’eredita’ della guerra nel Guizhou
Cina-USA: Chongqing, omaggiata eredita’ di Tigri Volanti a evento di scambio culturale
Pechino: l’incontro tra cielo e terra Il racconto del nostro quinto giorno in Cina , lo trovi pubblicato nella nostra community de Gli Amici di Arkangelo Viaggi. #Cina2025 #IoViaggioconArkangeloViaggi Vai su Facebook
"Più collaboriamo, più miglioriamo, più otteniamo risultati". Jeffrey Greene, presidente della Sino-American Aviation Heritage Foundation, ha invitato la Cina e gli Stati Uniti a portare avanti l'eredità duratura delle Tigri Volanti per promuovere il progresso comu - X Vai su X