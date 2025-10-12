Un membro del team di Fu Yulan crea un’opera di composizione floreale presso la Scuola di silvicoltura e architettura del paesaggio dell’Universita’ agricola dell’Anhui a Hefei, nella provincia cinese orientale dell’Anhui, il 29 settembre 2025. Nella citta’ di Hefei, un team dedicato all’eredita’ dell’arte della composizione floreale in stile Hui ha promosso lo sviluppo e lo scambio di quest’arte in tutta la provincia. Fu Yulan, 81 anni, e’ l’iniziatrice di questo team e ha lavorato come docente presso l’Universita’ agricola dell’Anhui prima del pensionamento. Nei primi anni, aveva aiutato l’universita’ a offrire agli studenti il corso di “arte della composizione floreale”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Cina: eredita' della composizione floreale in stile Hui a Hefei