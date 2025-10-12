Cina | direttore British Museum rivolge auguri al Museo del Palazzo per il suo centenario

“Gli auguro un felicissimo centesimo compleanno oggi. E attendo con interesse cio’ che i prossimi cento anni porteranno”, ha detto Nicholas Cullinan, direttore del British Museum. Il 10 ottobre, il Palazzo del Museo ha celebrato il suo centenario, mentre Cullinan visitava Pechino per partecipare al settimo Forum Taihe. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660788566078852025-10-12cina-direttore-british-museum-rivolge-auguri-al-museo-del-palazzo-per-il-suo-centenario Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

