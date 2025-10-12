Il prossimo Incontro dei leader globali sulle donne a Pechino e’ “non solo una commemorazione del passato, ma anche un’opportunita’ strategica per plasmare il futuro”, ha detto Dilma Rousseff, presidente della Nuova banca di sviluppo (NDB), durante un’intervista con Xinhua. “Trent’anni dopo la storica Quarta conferenza mondiale sulle donne, torniamo a Pechino con un rinnovato senso di scopo”, ha detto Rousseff. “La mia aspettativa e’ che questo vertice non sia un evento cerimoniale, ma un momento catalizzatore: uno che riaffermi gli impegni passati e stabilisca nuove priorita’ concrete per la prossima generazione”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: Dilma Rousseff, incontro sulle donne di Pechino “un’opportunita’ strategica per plasmare il futuro”