Cina | casa magica crea esperienza divertente e sbilanciata per i visitatori
Una “casa magica” dove e’ troppo difficile mantenere l’equilibrio! Nell’Area panoramica di Huangling, a Wuyuan, in Cina, un’attrazione immersiva, con le sue strutture inclinate e i mobili capovolti, crea un’esperienza visiva surreale che fa sentire i visitatori sbilanciati. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660787966078792025-10-12cina-casa-magica-crea-esperienza-divertente-e-sbilanciata-per-i-visitatori Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
