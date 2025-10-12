Cina | casa magica crea esperienza divertente e sbilanciata per i visitatori

Romadailynews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una “casa magica” dove e’ troppo difficile mantenere l’equilibrio! Nell’Area panoramica di Huangling, a Wuyuan, in Cina, un’attrazione immersiva, con le sue strutture inclinate e i mobili capovolti, crea un’esperienza visiva surreale che fa sentire i visitatori sbilanciati. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660787966078792025-10-12cina-casa-magica-crea-esperienza-divertente-e-sbilanciata-per-i-visitatori Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina casa magica crea esperienza divertente e sbilanciata per i visitatori

© Romadailynews.it - Cina: “casa magica” crea esperienza divertente e sbilanciata per i visitatori

In questa notizia si parla di: cina - casa

Cina: artefatti dalla Casa di Savoia in mostra per la prima volta

Massacra a coltellate il vicino di casa in Cina e poi scappa in Italia: arrestato dopo 30 anni

Uccise il vicino di casa 30 anni fa in Cina, arrestato a Boltiere

La Cina crea un mega fondo per salvare i gruppi immobiliari. Ecco come funzionerà - La Cina istituirà un fondo immobiliare per aiutare i gruppi del mattone, in diversi casi vicini al fallimento come Evergrande con i suoi oltre 300 miliardi di dollari di debiti, a risolvere una crisi ... Si legge su milanofinanza.it

SPY CINA/ Pechino e la micidiale “arma magica” che ruba tecnologie all’Occidente - L'economia della Cina beneficia da decenni di uno spionaggio economico incentrato sull’acquisizione di tecnologia occidentale e know- Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Cina Casa Magica Crea