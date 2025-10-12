Cina | artigiana del ricamo Miao preserva la tradizione ed emancipa le donne
Long Luying, artigiana di ricamo Miao, emancipa le donne locali attraverso la sua start-up, creando posti di lavoro e aumentando l’autostima. Ora porta il ricamo tradizionale Miao sul palcoscenico mondiale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660776866077682025-10-12cina-artigiana-del-ricamo-miao-preserva-la-tradizione-ed-emancipa-le-donne Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - artigiana
Dal laboratorio artigianale alla realtà industriale che esporta in Cina guidata dai suoi figli: «I valori sono gli stessi, lavorare bene» - facebook.com Vai su Facebook
NIFREL COSTRUZIONI ARTIGIANA S.R.L. - X Vai su X
Cina: artigiana del ricamo Miao preserva la tradizione ed emancipa le donne - Long Luying, artigiana di ricamo Miao, emancipa le donne locali attraverso la sua start- Lo riporta romadailynews.it