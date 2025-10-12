Cina | artigiana del ricamo Miao preserva la tradizione ed emancipa le donne

Romadailynews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Long Luying, artigiana di ricamo Miao, emancipa le donne locali attraverso la sua start-up, creando posti di lavoro e aumentando l’autostima. Ora porta il ricamo tradizionale Miao sul palcoscenico mondiale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660776866077682025-10-12cina-artigiana-del-ricamo-miao-preserva-la-tradizione-ed-emancipa-le-donne Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina artigiana del ricamo miao preserva la tradizione ed emancipa le donne

© Romadailynews.it - Cina: artigiana del ricamo Miao preserva la tradizione ed emancipa le donne

In questa notizia si parla di: cina - artigiana

cina artigiana ricamo miaoCina: artigiana del ricamo Miao preserva la tradizione ed emancipa le donne - Long Luying, artigiana di ricamo Miao, emancipa le donne locali attraverso la sua start- Lo riporta romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Artigiana Ricamo Miao