Cina | apertura del settimo Forum Taihe al Museo del Palazzo di Pechino
Wang Xudong, direttore del Museo del Palazzo, interviene alla cerimonia di apertura del settimo Forum Taihe a Pechino, capitale della Cina, l’11 ottobre 2025. Il settimo Forum Taihe, organizzato dal Museo del Palazzo e dalla Fondazione per la conservazione del patrimonio culturale della Citta’ Proibita, si e’ tenuto ieri a Pechino. Il Forum Taihe, avviato dal Museo del Palazzo nel 2016, serve come piattaforma collaborativa internazionale dedicata alla promozione dello scambio e della cooperazione nel patrimonio culturale. Questa foto mostra la cerimonia di apertura del settimo Forum Taihe a Pechino, capitale della Cina, l’11 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
