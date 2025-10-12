Ciclovie jersey e strade ridotte | Largo Botteghelle stravolto il confronto con i residenti deve avvenire prima
Dopo le lamentele degli ambulanti per la delimitazione del piazzale con voluminosi jersey, apparsi senza preavviso venerdì scorso, nella mattina del mercato settimanale, a contestare le modalità di riorganizzazione della zona è anche il comitato di quartiere Ferrovieri-Pescatori.In un lungo post. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: ciclovie - jersey
