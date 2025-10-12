Ciclista di 25 anni investito e ucciso Al volante dell’auto coetaneo ubriaco

Ubriaco al volante investe e uccide sulla Provinciale, al volante della sua auto, un coetaneo in bicicletta. Poi fugge in preda al panico. Ma subito dopo torna, persuaso - a quanto risulta - accompagnato, dalla madre. Per il 25 enne al volante dell’auto investitrice, una Ford Fiesta, scatta la denuncia per omicidio stradale. Al momento dello schianto, ma non vi è ufficialità, sarebbe stato in condizione di ebbrezza. La vittima, morta sul colpo, è un giovane indiano di 25 anni, S.S. residente in zona. Travolto dall’utilitaria e sbalzato sull’asfalto a distanza di molti metri, non ha avuto scampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclista di 25 anni investito e ucciso. Al volante dell’auto coetaneo ubriaco

