Ciclismo il trentino Iacomoni trionfa nel Gp Del Rosso a Montecatini

Sport.quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montecatini Terme, 12 ottobre 2025 - Due dei favoriti principali del 74° Gran Premio Ezio Del Rosso non si sono smentiti ed hanno occupato le prime due piazze sul Viale Verdi gremito di sportivi. L’autentico dominatore e trionfatore della gara per élite e under 23 organizzata dal G.S. le Casette è stato il ventitreenne trentino Federico Iacomoni della Biesse Carrera Premac che ha dato vita a un’esaltante galoppata solitaria iniziata da lontano. Ha guadagnato un netto margine di vantaggio e solo nel finale il gruppo inseguitore ha ridotto le distanze ma senza mai impensierire lo straordinario vincitore che ricordiamo nel 2023 ebbe un gravissimo incidente restando inattivo per la stagione 2024 e tornato a brillare di viva luce quest’anno come dimostrano anche i successi precedenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ciclismo il trentino iacomoni trionfa nel gp del rosso a montecatini

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il trentino Iacomoni trionfa nel Gp Del Rosso a Montecatini

In questa notizia si parla di: ciclismo - trentino

Ciclismo, i super Mondiali del 2031 assegnati al Trentino: la rassegna iridata torna in Italia dopo 11 anni

Italia ombelico del ciclismo! I Super Mondiali 2031 in Trentino: strada, pista, mountain bike per uno show storico

È ufficiale: il Trentino ospiterà i Super Mondiali di ciclismo nel 2031

ciclismo trentino iacomoni trionfaCiclismo, trionfo per Matteo Trentin: ha vinto la Parigi-Tours - Per il 36enne italiano è la terza vittoria nella corsa, dopo quelle conquistate nel 2015 e nel 2017. ildolomiti.it scrive

ciclismo trentino iacomoni trionfaGRAN PREMIO EZIO DEL ROSSO. IL TRENTINO IACOMONI VINCE PER DISTACCO - Federico Iacomoni, trentino di 23 anni della Biesse Carrera Premac, ha vinto la 74sima edizionde l Gran Premio Ezio Del Rosso che oggi si è disputato a Montecatini Terme in provincia di Pistoia. Scrive tuttobiciweb.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Trentino Iacomoni Trionfa