Montecatini Terme, 12 ottobre 2025 - Due dei favoriti principali del 74° Gran Premio Ezio Del Rosso non si sono smentiti ed hanno occupato le prime due piazze sul Viale Verdi gremito di sportivi. L’autentico dominatore e trionfatore della gara per élite e under 23 organizzata dal G.S. le Casette è stato il ventitreenne trentino Federico Iacomoni della Biesse Carrera Premac che ha dato vita a un’esaltante galoppata solitaria iniziata da lontano. Ha guadagnato un netto margine di vantaggio e solo nel finale il gruppo inseguitore ha ridotto le distanze ma senza mai impensierire lo straordinario vincitore che ricordiamo nel 2023 ebbe un gravissimo incidente restando inattivo per la stagione 2024 e tornato a brillare di viva luce quest’anno come dimostrano anche i successi precedenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il trentino Iacomoni trionfa nel Gp Del Rosso a Montecatini