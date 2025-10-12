Ciclismo cinquina del toscano Roggi nel Memorial Piero Forconi
Mercatale Val di Pesa,12 ottobre 2025 – Due corse in una e ci spieghiamo, per l’ottava edizione del Memorial Piero Forconi-Coppa Gli Amici di Piero vinta in volata dal toscano Tommaso Roggi al quinto successo mentre è stato il ventitreesimo per la Iperfinish. Al via della gara tra gli 80 partenti c’erano il veneto Andrea Endrizzi del V.C. Città di Marostica e il toscano Edoardo Agnini della Iperfinish che nella classifica di rendimento avevano gli stessi punti con primo posto per il veneto avendo una vittoria in più del toscano. E questa era la sfida principale conclusasi con Endrizzi ottavo e Agnini nono e quindi fuori dal punteggio, con il veneto che conclude l’annata al primo posto per una vittoria in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - cinquina
