Ciclabile di via Guido Reni | un sabato di confronto a distanza tra favorevoli e contrari

Dopo aver bloccato i lavori giovedì scorso in via Guido Reni, un centinaio di cittadini del quartiere Flaminio si è riunito ieri mattina in piazza Gentile da Fabriano per chiedere “un confronto” all’amministrazione, accusandola di aver avviato i cantieri senza un dialogo con il territorio. “Siamo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: ciclabile - guido

Ciclabile via Guido Reni, il Comune tira dritto. I cittadini si organizzano per una petizione popolare

Ciclabile via Guido Reni, Legambiente incalza il Comune: “Andate avanti col progetto”

Ciclabile di via Guido Reni, i residenti: "Riparate quella lungo il Tevere, qui non serve. Ridateci i parcheggi"

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/25_ottobre_10/roma-via-guido-reni-proteste-e-tensioni-il-comune-pronto-a-rivedere-la-pista-ciclabile-dc5f0c5b-b534-4e0e-874e-4c6bdf3e7xlk.shtml A VIA GUIDO RENI I CITTADINI PROTESTANO PER OPPORSI ALLA Vai su Facebook

Via Guido Reni, i parcheggi sono salvi: le modifiche al progetto della pista ciclabile https://ift.tt/Ir8DLQs - X Vai su X

Via Guido Reni, i parcheggi sono salvi: ecco le modifiche al progetto della pista ciclabile - Alla fine, dei 276 stalli che sarebbero andati perduti, gli abitanti del quartiere Flaminio ne vedranno cancellati tra i 10 e i 20. Secondo romatoday.it

Roma, la nuova ciclabile di via Guido Reni: i residenti usano le auto per bloccare il cantiere. «Qui servono posteggi» - Galeotta a quanto pare è stata la partita della Roma con il Lille di settimana scorsa allo stadio Olimpico e poi si è replicato sabato con quella della Lazio. Riporta ilmessaggero.it