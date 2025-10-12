Cibo territorio e cultura | indagini e tradizioni agroalimentari a confronto

Salernotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, potenzialità e sostenibilità è il tema di un convegno in programma dal 15 al 17 ottobre prossimi, presso la sede dell’Archivio di Stato di Caserta, promosso dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cibo - territorio

Osaka 2025: la Campania racconta il legame tra cibo, territorio e buona salute al padiglione

Slow Food Bergamo: educare al cibo per salvaguardare il territorio

Vietri sul Mare, convegno “La cultura vien mangiando”: un incontro, voluto da Copagri, per riflettere su cibo, salute, sostenibilità e territorio

cibo territorio cultura indaginiDieta Mediterranea, territorio e cultura: tre giorni di studi all’Archivio di Stato di Caserta - Scopri tutti i dettagli riguardo Dieta Mediterranea, territorio e cultura: tre giorni di studi all’Archivio di Stato di Caserta . Secondo casertaweb.com

cibo territorio cultura indaginiCibo, cultura e identità: un accordo per valorizzare i mercati storici coperti - Toscana Promozione Turistica e Mercato Centrale, nell’ambito di Vetrina Toscana, firmano un accordo per promuovere il turismo enogastronomico ... Da intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Cibo Territorio Cultura Indagini