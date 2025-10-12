Ci chiedono di restituire gli aumenti della pensione rischiamo di finire sul lastrico Oggi tocca a noi domani sicuramente a voi | da Massimo Boldi a Jerry Calà la rabbia degli attori
“Ci chiedono di restituire gli aumenti della pensione, rischiamo di finire sul lastrico ”. Il j’accuse questa volta non è una recita di qualche commedia amara, ma una richiesta reale firmata da una ottantina di celebrità italiane del cinema. Tra loro ci sono Luca Ward, Massimo Boldi, Jerry Calà, Stefania Sandrelli, Simona Izzo, Massimo Dapporto e Franco Oppini. Il documentolettera denuncia quello che viene definito un paradosso: molti pensionati del settore rischiano di dover restituire somme già percepite e tassate in passato, in quanto la Corte di Cassazione ha modificato l’interpretazione di una norma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
