Christian Scaroni polemico con la UAE | Ho chiesto di lasciarci il podio sono poco umani Tolta visibilità

Christian Scaroni ha concluso al quarto posto il Trofeo Tessile & Moda, evento che ha raccolto l’eredità del Trofeo Baracchi e che oggi ha regalato spettacolo lungo la salita che conduceva a Oropa. Il 27enne bresciano, reduce dal quarto posto agli Europei e dalla quindicesima piazza al Giro di Lombardia, ha accusato un ritardo di 32 secondi dal britannico Adam Yates, capace di imporsi con una rasoiata a 300 metri dal traguardo. L’alfiere della XDS Astana è rimasto ai piedi del podio su cui sono saliti due uomini della UAE Emirates-XRG (il già citato Yates e l’australiano Jay Vine, terzo) e il francese Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team). 🔗 Leggi su Oasport.it
