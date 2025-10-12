Christian 15 anni e una malattia grave | Ma la scuola gli nega le lezioni a casa previste per legge

“Non chiediamo la luna, ma solo l’istruzione domiciliare prevista dalla norma per i casi come mio figlio. Abbiamo bussato a ogni porta, ma abbiamo trovato un muro, al punto che siamo stati costretti a diffidare la dirigente”. A raccontare questa vicenda è Nadia Trotta, mamma di Christian, 15enne affetto dalla forma più grave di atrofia muscolare spinale. Dalla prima elementare alla terza media ha potuto fare lezione da casa. Lo scorso gennaio si è iscritto al liceo classico Perito Levi di Eboli, presentando tutta la documentazione necessaria affinché la preside potesse attivare il servizio previsto per i casi come il suo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Christian, 15 anni e una malattia grave: “Ma la scuola gli nega le lezioni a casa previste per legge”

