Chivu Inter svelate le richieste estive sul mercato | i colpi sfumati ed il piano

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Dal suo arrivo all’ Inter, Cristian Chivu ha imposto un cambiamento radicale, riscrivendo alcune regole e cancellando abitudini che si erano consolidate nel gruppo nerazzurro negli ultimi anni. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico rumeno aveva un disegno ben preciso per l’estate, mirato a introdurre nuovi profili freschi e complementari: un attaccante capace di strappare come Lookman e un centrocampista muscolare come Koné, il cui compito sarebbe stato quello di garantire l’equilibrio che un possibile inserimento di una terza punta, oltre a Lautaro e Thuram, avrebbe rischiato di compromettere. 🔗 Leggi su Internews24.com

