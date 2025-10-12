Inter News 24 Chivu Inter, “intensità” parola chiave. Il tecnico romeno impone una disciplina ferrea, ma sa anche gestire i suoi nuovi arrivati con attenzione. Ad Appiano Gentile, la parola chiave del lavoro di Cristian Chivu è diventata “intensità”. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’ Inter non transige su questo punto e pretende che ogni calciatore dia il massimo in ogni allenamento, mettendo in campo la giusta dose di aggressività e determinazione. Chivu, come definito dalla Rosea, è diventato la versione di un “sergente-Cristian”, che esige impegno totale da parte dei suoi giocatori, incarnando la figura del “dittatore democratico” che lui stesso ha scelto come descrizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, “intensità” la nuova parola d’ordine ad Appiano Gentile: il nuovo approccio del tecnico