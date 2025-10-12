Chivu Inter ecco il segreto della rivoluzione | così ha rimotivato la squadra
Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La rivoluzione “soft” avviata da Cristian Chivu all’ Inter inizia a produrre i primi effetti concreti. Dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, la squadra ha cambiato marcia, ritrovando compattezza, intensità e risultati. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico nerazzurro ha imposto un approccio più moderno e partecipativo, capace di coinvolgere l’intero gruppo e di spezzare le consuetudini consolidate durante la precedente gestione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»
Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi
CM.com – Inter, Chivu: "Non ho paura di niente"
Verso Roma-Inter, problemi per Chivu: l'infortunio non dà tregua a Thuram - facebook.com Vai su Facebook
Verso #Roma-#Inter, problemi per #Chivu: l'infortunio non dà tregua a #Thuram - X Vai su X
Inter ribaltata: la novità principale introdotta da Chivu che ha sorpreso la squadra - Pian piano il tecnico nerazzurro ha introdotto all'interno del gruppo nuove regole e nuovi principi. Segnala fcinter1908.it
Inter, la rivoluzione di Chivu parte dalla difesa: differenza impressionante rispetto allo scorso anno - Per i nerazzurri c'è una differenza sostanziale rispetto alla passata stagione ... Da spaziointer.it