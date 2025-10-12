Chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per trasporti eccezionali | date orari e percorsi alternativi
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono previste alcune chiusure notturne per consentire il transito di trasporti eccezionali. Gli interventi, programmati tra martedì 14 e venerdì 17 ottobre, interesseranno diversi tratti dell’autostrada in entrambe le direzioni, con deviazioni obbligatorie e percorsi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
