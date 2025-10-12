Chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per trasporti eccezionali | date orari e percorsi alternativi

Quicomo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono previste alcune chiusure notturne per consentire il transito di trasporti eccezionali. Gli interventi, programmati tra martedì 14 e venerdì 17 ottobre, interesseranno diversi tratti dell’autostrada in entrambe le direzioni, con deviazioni obbligatorie e percorsi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiusure - notturne

Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Valdichiana e Firenze Scandicci

Emergenza idrica in Irpinia, chiusure notturne a Summonte e Mercogliano

Puglia, autostrada e complanare sud di Bari: chiusure notturne da stasera Lavori

chiusure notturne a9 lainateChiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per trasporti eccezionali: date, orari e percorsi alternativi - Gli interventi, programmati tra martedì 14 e venerdì 17 ottobre, interesseranno diversi tratti dell’autostrada in entrambe le direzioni, con deviazioni obbligatorie ... Scrive quicomo.it

chiusure notturne a9 lainateAutostrada A9, una settimana di chiusure notturne - Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22 di domani ... Scrive espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Chiusure Notturne A9 Lainate