Chiuso un pub e tre spacciatori denunciati I controlli sabato sera

Milanotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusura temporanea per un pub. È il risultato principale di un'operazione di controllo straordinario effettuato dai carabinieri di Abbiategrasso sabato sera, 11 ottobre, nel centro della città del Milanese. Il bilancio complessivo è di 50 persone identificate, di cui 9 risultate con precedenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

