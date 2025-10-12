Chiuso Burger King alla Stazione Centrale oggi l'ultimo giorno | Buttati fuori dopo 28 anni di sacrifici

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuso Burger King alla Stazione Centrale di Napoli, oggi l'ultimo giorno dopo 28 anni. I lavoratori in assemblea permanente. Borrelli (Avs): "Indaghi la Procura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

chiuso burger king stazioneChiuso Burger King alla Stazione Centrale, oggi l’ultimo giorno: “Buttati fuori dopo 28 anni di sacrifici” - Chiuso Burger King alla Stazione Centrale di Napoli, oggi l’ultimo giorno dopo 28 anni. Secondo fanpage.it

chiuso burger king stazioneNapoli, chiude Burger King alla Stazione Centrale dopo 28 anni: licenziati 30 lavoratori - La comunicazione è arrivata martedì scorso, 7 ottobre, dopo una riunione tenutasi ... Segnala fanpage.it

