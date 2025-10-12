Chiude dopo 97 anni la storica calzoleria monzese

Una storia lunga ben 97 anni e che a breve terminerà. Dall'1 novembre la storica calzoleria La Rinnovatrice di via Italia a Monza chiuderà infatti per sempre i battenti. La gestione dell'attività commerciale, divenuta ormai troppo costosa, ha fatto decidere l'attuale titolare, Fausto Dioli, per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

