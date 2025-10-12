Chiedono un biglietto To Nice e finiscono su un volo diretto a Tunisi | la disavventura virale di due turiste americane – Il video
Pensavano di aver prenotato una vacanza in Costa Azzurra, con mare, sole e passeggiate sulla spiaggia. Invece, un malinteso alla biglietteria dell’aeroporto di Roma Fiumicino le ha fatte finire in Tunisia. Le protagoniste della divertente disavventura sono Brittney e Hannah, due ragazze americane che hanno condiviso l’episodio sui propri profili TikTok. Alla biglietteria dell’aeroporto, hanno chiesto un biglietto per un volo diretto a Nizza, «to Nice» in inglese. Ma la hostess pensava che avessero detto «Tunisi» e ha stampato due biglietti per il Paese del Nord Africa. La scoperta del malinteso. 🔗 Leggi su Open.online
