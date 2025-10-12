Chiedono il cavallo di ritorno al proprietario di una moto rubata denunciati due minori

Due minorenni catanesi sono stati denunciati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania per il reato di tentata estorsione in concorso. Le indagini sono scattate in seguito all’intervento nel pomeriggio, operato in sinergia con la centrale operativa, presso un parco commerciale dove era. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it