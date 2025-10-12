Chiedono il cavallo di ritorno al proprietario di una moto rubata denunciati due minori
Due minorenni catanesi sono stati denunciati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania per il reato di tentata estorsione in concorso. Le indagini sono scattate in seguito all’intervento nel pomeriggio, operato in sinergia con la centrale operativa, presso un parco commerciale dove era. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania, chiedono il “cavallo di ritorno” al proprietario di una moto: denunciati due minori - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, al termine di una mirata e speditiva attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede ... Come scrive catanianews.it
“Cavallo di ritorno” a Pozzallo: ragazzino ruba un motorino e chiede 350 euro per la restituzione - Una vicenda dai contorni inquietanti scuote la comunità di Pozzallo e accende i riflettori sulla microcriminalità minorile. Segnala radiortm.it