Chicago Bears @ Washington Commanders | anteprima pronostici e quote
2025-10-12 15:09:00 Breaking news: Anteprima per Chicago Bears @ Washington Commanders. Lunedì sera i Chicago Bears affrontano i Washington Commanders in uno scontro NFC. Chicago arriva in questa settimana di addio, mentre Washington sta andando alla grande dopo una vittoria su strada sui Chargers. Queste due squadre si sono incontrate l’ultima volta una stagione fa con un finale drammatico: i Commanders hanno ottenuto la vittoria grazie ad un’Ave Maria di Jayden Daniels a Noah Brown. I Bears stanno lottando per superare la soglia dei.500 dopo essersi ripresi da un inizio difficile sotto la guida del costoso allenatore Ben Johnson. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Chicago Bears Italia. Prima vittoria e prima bella prestazione dell'attacco, di Williams e di Ben Johnson
