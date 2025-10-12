Chiavenna | grandi emozioni per Val Bregaglia Trail 2025 Svelati i vincitori

Chiavenna chiude il suo weekend intenso, in cui lo sport è stato assoluto protagonista insieme alle bellezze del territorio al confine tra Italia e Svizzera. Le bellezze tutte da scoprire della Valchiavenna e della Val Bregaglia sono state sotto i riflettori al pari degli atleti di livello internazionale. In questa fantastica location hanno gareggiato su tracciati entusiasmanti tanto dal punto di vista tecnico che paesaggistico. Eh già, la nona edizione del Val Bregaglia Trail  incorona il keniano  Lengem Lolkurraru  e  Beatrice Bianchi  su oltre duecento mountain runner provenienti da tutto il mondo a chiusura di una intensa stagione agonistica. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

