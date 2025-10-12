Chi sono Mario e Vittoria i figli Rita Rusic e dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori

Mario e Vittoria Cecchi Gori sono i figli del noto produttore Vittorio e di Rita Rusic. I due sono stati sposati 1983 al 2000. L’uomo la definì: “La donna più importante” della sua vita. Una storia di certo segnata dalle turbolenze, come ha raccontato la Rusic nel corso degli anni. Cecchi Gori era “molto possessivo e ossessivo, io molto giovane e abbastanza stupida: mi sentivo gratificata dalla sua gelosia”. La crisi iniziò, secondo quanto raccontato da Rita Rusic, dopo la cover di Lady Ciclone. “Lui iniziò a soffrire il mio successo, come se togliesse qualcosa a lui”. La Rusic ha anche provato a recuperare il rapporto, ma a vuoto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

