Chi sono l’ex marito di Oriella Dorella e i figli Moises e Marcos

Eugenio Gallavotti è l’ex marito di Oriella Dorella, al quale è stata legata dal 1986 al 1994: i due hanno i figli adottivi Moises e Marcos. Oggi l’ex ballerina sarà ospite di Amici, in onda a partire dalle 14 su Canale 5, dove ricoprirà il ruolo di giudice delle sfide d danza tra gli allievi del talent show condotto da Maria De Filippi. Nel periodo durante il quale abbracciava il grande successo con importanti produzioni, ed in seguito che l’hanno vista ricoprire il ruolo di Etoile del Teatro Alla Scala, la Dorella convolava a nozze con Eugenio Gallavotti. Il giornalista nato nel 1956 si è laureato in Lettere all’Università degli studi di Milano, per poi intraprendere delle collaborazioni con “Gente”, “Oggi”, “La Domenica del Corriere” “Espansione” e “Max”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

