Chi sono l’ex marito di Oriella Dorella e i figli Moises e Marcos

Metropolitanmagazine.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eugenio Gallavotti è l’ex marito di Oriella Dorella, al quale è stata legata dal 1986 al 1994: i due hanno i figli adottivi Moises e Marcos. Oggi l’ex ballerina sarà ospite di Amici, in onda a partire dalle 14 su Canale 5, dove ricoprirà il ruolo di giudice delle sfide d danza tra gli allievi del talent show condotto da Maria De Filippi. Nel periodo durante il quale abbracciava il grande successo con importanti produzioni, ed in seguito che l’hanno vista ricoprire il ruolo di Etoile del Teatro Alla Scala, la Dorella convolava a nozze con Eugenio Gallavotti. Il giornalista nato nel 1956 si è laureato in Lettere all’Università degli studi di Milano, per poi intraprendere delle collaborazioni con “Gente”, “Oggi”, “La Domenica del Corriere” “Espansione” e “Max”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono l8217ex marito di oriella dorella e i figli moises e marcos

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex marito di Oriella Dorella e i figli Moises e Marcos

In questa notizia si parla di: sono - marito

Incidente devastante, moto totalmente polverizzata: chi sono le vittime, marito e moglie

“Sono un marito e ho aperto gli occhi sull’enorme lavoro invisibile di mogli e madri”: la storia di Josh

Chi sono stati i grandi amori di Raffaella Carrà, da Gianni Boncompagni al “marito” Sergio Japino

sono l8217ex marito oriellaOriella Dorella ad Amici, cosa fa oggi étoile della Scala: i figli adottati, L'ex marito, le lezioni di danza e l'esperienza in tv - Per la gara di ballo, come giudice interverrà Oriella Dorella, étoile della Scala di Milano e figura di ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sono L8217ex Marito Oriella