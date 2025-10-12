Chi sono Le Donatella Silvia e Giulia Provvedi | da X Factor a Tale e Quale Show

Le Donatella sono senza dubbio la rivelazione della nuova edizione di Tale e quale show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti in cui le celebrità si sfidano nelle imitazioni di personaggi e cantanti. All'anagrafe Silvia e Giulia Provvedi, le Donatella hanno portato sul palco la loro chimica e la loro verve, caratteristiche che hanno permesso loro di ritagliarsi un posto nel mondo dello spettacolo e nell'universo virale dei social media. Nate a Modena il 1 dicembre 1993, le due sorelle gemelle muovono i primi passi nel mondo dello showbiz nel 2012 quando, con il nome d'arte di Provs Destination decidono di presentarsi sul palco della sesta edizione di X Factor, dove entrano nella squadra dei gruppi musicali capeggiata dall'allora giudice Arisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

