Chi sono il marito e l’ex marito di Simona Izzo Antonello Venditti e Ricky Tognazzi | Con il primo ho sofferto molto

Metropolitanmagazine.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni Settanta scoppia l’amore tra Antonello Venditti agli albori della sua carriera e Simona Izzo che ha portato alle nozze nel 1975 ed alla nascita l’anno successivo di Francesco unico figlio della coppia. La coppia si separava nel 1978 a seguito di tradimenti del cantautore. Ospite di Donne Al Bivio, la Izzo aveva raccontato un aneddotto legato alla fine del matrimonio:  “Salendo in camera di Antonello poco dopo esserci sposati, lo avevo raggiunto al nord per un concerto con nostro figlio Francesco piccolo, trovai sul letto un reggiseno dalla taglia zero. Ovviamente lui negò ma anche quello era un tradimento “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono il marito e l'ex marito di Simona Izzo, Antonello Venditti e Ricky Tognazzi: "Con il primo ho sofferto molto"

