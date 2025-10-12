Chi sono i quattro figli di Vittorio Feltri avuti da due mogli diverse la prima è morta di parto

Metropolitanmagazine.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Feltri ha quattro figli:  le due gemelle Laura Adele e Saba Laura  (in onore dello scrittore Umberto Saba), avute dalla prima moglie, Maria Luisa, morta di parto, e altri due figli, Mattia e Fiorenza,  avuti dalla seconda moglie, Enoe Da 55 anni, Vittorio Feltri è sposato con  Enoe Bonfanti, una donna di 85 anni  che ha scelto di vivere lontana dai riflettori. Insieme  hanno avuto due figli, Mattia e Fiorenza. Prima di Enoe, Vittorio Feltri visse un dramma personale:  la morte della sua prima moglie, deceduta durante il parto di due gemelle. Questo evento lo segnò profondamente, lasciandolo in una situazione di grande difficoltà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono i quattro figli di vittorio feltri avuti da due mogli diverse la prima 232 morta di parto

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i quattro figli di Vittorio Feltri, avuti da due mogli diverse (la prima è morta di parto)

In questa notizia si parla di: sono - quattro

Agosto bollente a Milano: assalto alle piscine (“Le nostre spiagge”). Ma quattro impianti storici sono chiusi

Marlow murder club stagione 2: perché i quattro protagonisti sono il vero punto di forza dello show

Ritiro Inter, non solo Calhanoglu! Sono in quattro i giocatori nerazzurri pronti a ripartire mercoledì: le ultime

Chi sono Evelina e Carlo, i figli di Vittorio Sgarbi: tra ricorsi, silenzi e un matrimonio in arrivo - C’è un padre celebre, una figlia che lo porta in tribunale per nominarli un tutore, un figlio che resta ai margini e una promessa di nozze che divide. alphabetcity.it scrive

sono quattro figli vittorioVittorio Sgarbi, figlia Evelina: “Su di me solo fango”/ “Quando l’ho visto sono rimasta scioccata” - A Dentro la notizia l'intervista a Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, che ha chiesto un tutore per il padre: ecco le sue dichiarazioni ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Sono Quattro Figli Vittorio