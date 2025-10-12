Chi sono i quattro figli di Vittorio Feltri avuti da due mogli diverse la prima è morta di parto
Vittorio Feltri ha quattro figli: le due gemelle Laura Adele e Saba Laura (in onore dello scrittore Umberto Saba), avute dalla prima moglie, Maria Luisa, morta di parto, e altri due figli, Mattia e Fiorenza, avuti dalla seconda moglie, Enoe Da 55 anni, Vittorio Feltri è sposato con Enoe Bonfanti, una donna di 85 anni che ha scelto di vivere lontana dai riflettori. Insieme hanno avuto due figli, Mattia e Fiorenza. Prima di Enoe, Vittorio Feltri visse un dramma personale: la morte della sua prima moglie, deceduta durante il parto di due gemelle. Questo evento lo segnò profondamente, lasciandolo in una situazione di grande difficoltà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - quattro
Agosto bollente a Milano: assalto alle piscine (“Le nostre spiagge”). Ma quattro impianti storici sono chiusi
Marlow murder club stagione 2: perché i quattro protagonisti sono il vero punto di forza dello show
Ritiro Inter, non solo Calhanoglu! Sono in quattro i giocatori nerazzurri pronti a ripartire mercoledì: le ultime
Sono arrivato secondo su cinquantaquattro candidati del centrosinistra. Quattro di loro diventeranno diventeranno consiglieri regionali con centinaia di voti in meno di me, solo Elisa è riuscita a ottenere piu consensi di me, anche se pochi, ma ci è riuscita. Son - facebook.com Vai su Facebook
Ciò che più mi è rimasto dentro della mia esperienza da Ministro è la fatica di evitare che le fabbriche chiudessero. È un qualcosa che ti segna, perché dietro ogni stabilimento ci sono i lavoratori, le loro famiglie, comunità intere. È per questo che da quattro an - X Vai su X
Chi sono Evelina e Carlo, i figli di Vittorio Sgarbi: tra ricorsi, silenzi e un matrimonio in arrivo - C’è un padre celebre, una figlia che lo porta in tribunale per nominarli un tutore, un figlio che resta ai margini e una promessa di nozze che divide. alphabetcity.it scrive
Vittorio Sgarbi, figlia Evelina: “Su di me solo fango”/ “Quando l’ho visto sono rimasta scioccata” - A Dentro la notizia l'intervista a Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, che ha chiesto un tutore per il padre: ecco le sue dichiarazioni ... Come scrive ilsussidiario.net