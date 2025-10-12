Chi sono i prigionieri palestinesi che verranno liberati da Israele | 22 sono minori L’Idf ha preso di mira le famiglie di alcuni detenuti

Più di duecento ergastolani, condannati da Tel Aviv per attentati e omicidi, ma anche 22 minorenni. Sono circa 2mila i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane che verranno rilasciati nelle prossime ore, come previsto per la prima fase del piano di pace di Donald Trump. Tra loro, 1.722 sono stati incarcerati negli ultimi due anni, pur non essendo coinvolti nell’attacco di Hamas del 7 ottobre, e di cui si sa poco o nulla. L’elenco dei palestinesi da liberare, a quanto si apprende, è ancora in via di definizione. Hamas continua a richiedere, in particolare, il rilascio di sette prigionieri che ricoprivano ruoli rilevanti, tra cui l’ex guida di Fatah, Marwan Barghouti, e il leader del Fronte popolare di liberazione, Ahmad Saadat. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi sono i prigionieri palestinesi che verranno liberati da Israele: 22 sono minori. “L’Idf ha preso di mira le famiglie di alcuni detenuti”

