I genitori di Vladimir Luxuria sono Antonio Guadagno e Maria Michela. Due figure importantissime per l’opinionista della tv, che fin da quando era bambina ha potuto contare sul loro affetto, soprattutto nei momenti più difficili che hanno segnato la sua vita. Prima dell’inizio del suo percorso di transizione di genere, la nota attivista si chiamava Wladimiro Guadagno e abitava a Foggia, la sua città d’origine, insieme alla famiglia. In una puntata del Maurizio Costanzo Show, Luxuria aveva raccontato il rapporto con suo padre e svelato qualche dettaglio su di lui: Antonio Guadagno di professione era un camionista e ha viaggiato molto per lavoro, lasciando spesso la sua famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori e i fratelli di Vladimir Luxuria e il rapporto con loro dopo il coming out