Chi sono i figli di Ornella Muti | Naike Rivelli Carolina e Andrea Fachinetti e cosa fanno nella vita?

Metropolitanmagazine.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ornella Muti  ha tre  figli, Naike Rivelli e Carolina e Andrea Fachinetti. Ornella Muti non ha mai voluto rivelare chi è il padre di Naike Rivelli. Per diverso tempo nel mondo del cinema si è vociferato che il padre di Naike Rivelli fosse proprio José Luis Bermúdez de Castro. A smentire le voci ci ha pensato molti anni dopo proprio la figlia Naike mostrando l’esito del test del DNA. Chi sono i figli di Ornella Muti e cosa fanno nella vita. Naike Rivelli ha debuttato al cinema nel film Bonnie e Clyde all’italiana di Steno, aveva solo 8 anni. Al cinema ha partecipato ad altri film tra i quali Il viaggio di Capitan Fracassa e Benvenuti al Sud di Luca Miniero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono i figli di ornella muti naike rivelli carolina e andrea fachinetti e cosa fanno nella vita

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Ornella Muti: Naike Rivelli, Carolina e Andrea Fachinetti e cosa fanno nella vita?

In questa notizia si parla di: sono - figli

Luca Barbareschi: «Sono un uomo libero e questo dà fastidio. Ho avuto una commozione cerebrale e nessuno dei miei figli si è fatto vivo. Le mie compagne? Le ho amate tutte»

Luca Barbareschi: “Mi odiano perché sono troppo bravo. I figli mi chiamano solo per chiedere soldi”

Mauro Laus e la cooperativa Rear "affare" di famiglia: perché anche moglie, due figli e cognata dell’onorevole torinese del Pd sono indagati dalla procura

sono figli ornella mutiChi sono i due ex mariti di Ornella Muti, Alessio Orano (tradito con Celentano) e Federico Fachinetti (e lo scandalo) - I l primo vero amore e marito di Ornella Muti è stato Alessio Orano, nato nel 1945, un attore che ha preso parte in molti film soprattutto negli anni Settanta. Come scrive msn.com

sono figli ornella mutiNaike Rivelli, chi è figlia di Ornella Muti: matrimonio con Roberto Marzano/ Figlio Akash e veganesimo - Una donna forte e indipendente che ha trasformato la ribellione in arte e consapevolezza. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Sono Figli Ornella Muti