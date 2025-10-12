Chi sono i figli di Ornella Muti | Naike Rivelli Carolina e Andrea Fachinetti e cosa fanno nella vita?

Ornella Muti ha tre figli, Naike Rivelli e Carolina e Andrea Fachinetti. Ornella Muti non ha mai voluto rivelare chi è il padre di Naike Rivelli. Per diverso tempo nel mondo del cinema si è vociferato che il padre di Naike Rivelli fosse proprio José Luis Bermúdez de Castro. A smentire le voci ci ha pensato molti anni dopo proprio la figlia Naike mostrando l’esito del test del DNA. Chi sono i figli di Ornella Muti e cosa fanno nella vita. Naike Rivelli ha debuttato al cinema nel film Bonnie e Clyde all’italiana di Steno, aveva solo 8 anni. Al cinema ha partecipato ad altri film tra i quali Il viaggio di Capitan Fracassa e Benvenuti al Sud di Luca Miniero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Ornella Muti: Naike Rivelli, Carolina e Andrea Fachinetti e cosa fanno nella vita?

Chi sono i due ex mariti di Ornella Muti, Alessio Orano (tradito con Celentano) e Federico Fachinetti (e lo scandalo) - I l primo vero amore e marito di Ornella Muti è stato Alessio Orano, nato nel 1945, un attore che ha preso parte in molti film soprattutto negli anni Settanta. Come scrive msn.com

Naike Rivelli, chi è figlia di Ornella Muti: matrimonio con Roberto Marzano/ Figlio Akash e veganesimo - Una donna forte e indipendente che ha trasformato la ribellione in arte e consapevolezza. Segnala ilsussidiario.net