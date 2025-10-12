Chi sono i due ex mariti di Ornella Muti Alessio Orano tradito con Celentano e Federico Fachinetti e lo scandalo

I l primo vero amore e marito di Ornella Muti è stato Alessio Orano, nato nel 1945, un attore che ha preso parte in molti film soprattutto negli anni Settanta. Alessio Orano, sposato nel 1975 dopo un colpo di fulmine avvenuto sul set di uno dei più celebri film dell’attrice: “La moglie più bella”. Il matrimonio tra la Muti e Orano si concluse nel 1981. Sette anni dopo il primo divorzio, Ornella Muti sposa Federico Facchinetti, colui che per anni crederà essere “il vero amore”. Dalla solida storia tra Facchinetti e la Muti, nascono due figli: Carolina e Andrea, poi nel 1996 i due decidono di divorziare, ma Federico rimarrà per anni nel cuore dell’attrice, anche per essere stato un padre perfetto non solo nei confronti dei suoi due figli biologici, ma anche nei confronti di Naike, primogenita dell’attrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i due ex mariti di Ornella Muti, Alessio Orano (tradito con Celentano) e Federico Fachinetti (e lo scandalo)

