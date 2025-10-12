Chi sono gli ostaggi israeliani che saranno liberati da Hamas | dal pianista jazz ai soldati Idf

Sono 48 i nomi sulla lista consegnata dai mediatori in Egitto, solo 20 quelli rimasti in vita. Tra i deceduti, solo una donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

chi sono gli ostaggi israeliani che saranno liberati da hamas dal pianista jazz ai soldati idf

Chi sono gli ostaggi israeliani che saranno liberati da Hamas: dal pianista jazz ai soldati Idf

I 48 del mondo di sotto: chi sono gli ostaggi ancora a Gaza, nelle mani di Hamas

Scandalo in Israele, il ministro Eliyahu svela gli obiettivi della guerra nella Striscia di Gaza affermando che “gli ostaggi non sono la priorità” e scatena una pioggia di critiche

Hamas: "Aiuti sono precondizione per i negoziati". E Netanyahu valuta soluzione militare per liberare gli ostaggi

