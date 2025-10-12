Chi era Irene Ethel Mansfield la moglie del Mago Silvan

Irene Ethel Mansfield è stata la moglie del Mago Silvan: i due sono stati legati da una lunga storia d'amore, nel corso della quale sono arrivati i figli Sara Olga e Stefano. Oggi vedremo l' illusionista tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, in onda a partire dalle 14 su Raiuno. Nel periodo che Silvan ha trascorso a Londra tra la fine degli Settanta ed i primi Ottanta, ha incontrato Irene Ethel Mansfield, donna britannica lontana dal mondo dello spettacolo. Il mago della tv ha raccontato di averla conosciuto in maniera curiosa con un simpatico aneddoto durante un intervento a Domenica In: "La conobbi mentre vendeva oggetti d'antiquariato per beneficenza.

